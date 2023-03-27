"Bor Karbür Fabrikası'nda üretim yok" iddiası yalanlandı

"Balıkesir'de açıklan Bor Karbür Fabrikası'nda üretim yapılmıyor." iddiası yalanlandı.



İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınan fabrikaya ait görüntülere yer vererek söz konusu iddiaları yalanladı.

Dezenformasyona Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Bor Karbür Fabrikası'nda üretim yok" iddiası doğru değildir.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulan Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi, 19 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmış ve üretime başlamıştır. Tesisin üretim yaptığı anlara dair görüntüler, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koymaktadır.