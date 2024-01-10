VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu... "Küresel sistem sınıfta kaldı"
İngiltere'deki nükleer santrallerin ömrü uzatılacak
Batı Şeria'da Blinken'a protesto şoku
DMM, "depremzedeler mağdur ediliyor" iddiasını yalanladı
Gazze'de şehit olanların sayısı 23 bin 357'ye yükseldi
10 Ocak 2024 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 14:35:00

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröriste 14 yıl hapis cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan teröriste 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve keşif yapmak için geldiği İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan Mehdi Mıhçı, "PKK silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehdi Mıhçı ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Mıhçı, mütalaada hakkında somut bir delilin olmadığını öne sürerek, o dönem terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki insanlara eziyet ettiğini anlattı.

Kendisinin bundan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Mıhçı, 2014'te terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi.

Örgüte katıldıktan sonra ön planda olmadığını iddia eden sanık Mıhçı, "Bir süre sonra İŞİD bertaraf edildi. Oradaki halklar bu zulümden kurtuldu, ben de PKK'dan normal hayatıma dönmeyi istedim. Bu sebeple 2015 yılının sonunda Irak'a geçiş yaptım. 2022 yılına kadar orada yaşadım ve çalıştım. Sonra Türkiye'ye dönmeye karar aldım ama pasaport ve kimliğim yoktu. Bu sebeple kaçakçılardan kimlik temin ettim ve İstanbul'a geldim. " ifadesini kullandı.

Mıhçı, sanık Mahmut Kaplan'ın kendisine pansiyon önerdiğini, bunun dışında bu sanıkla bir iletişiminin olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

KARAR

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehdi Mıhçı'nın üzerine atılı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunun yargılama neticesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğu kanaatine vararak, sanığın 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Mıhçı'yı, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptıran heyet, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık Mahmut Kaplan'ın ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanık Kaplan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mehdi Mıhçı'nın, 2015-2016 yıllarında örgütsel eğitim alarak metropollere fedai tarzda eylem yapmak amacıyla bekletildiği anlatılarak, sanığın silahlı terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilmişti.

Sanığın, TSK'nın, sınırlarını, vatandaşlarını ve bekasını korumak için, Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edilen iddianamede, sahte kimlikle Ağrı üzerinden Türkiye'ye gelen sanığın işbirlikçi Mahmut Kaplan'la şifreli mesajla irtibat kurduğu aktarılmıştı.

İddianamede, 7 Ağustos 2022'de Fatih'teki bir kafede sahte kimlikle yakalanan sanığın Kağıthane'deki bir pansiyonda kayıtsız olarak kaldığı belirtilerek, sanık Mahmut Kaplan'ın diğer sanık Mehdi Mıhçı ile şifreli yöntem kullanarak İstanbul'da sabotaj eylemi gerçekleştirmeye müsait konum arama çabasında işbirlikçi faaliyeti yürüttüğü ifade edilmişti.

Her iki sanığın da savunmasını etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle verdiği kaydedilen iddianamede, Mıhçı'nın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Mahmut Kaplan'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Etiketler : bombalı saldırı terörist hapis
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX