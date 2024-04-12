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Bomba paniği! THY uçağı acil iniş yaptı
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12 Nisan 2024 Cuma 23:26:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 23:26:00

Bomba paniği! THY uçağı acil iniş yaptı

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Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yaptı. Romanya polisi uçakta arama yapıyor.

Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yaptı. Romanya polisi uçakta arama yapıyor.

Etiketler : bombalı ihbar acil iniş uçak araması
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