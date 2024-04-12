12 Nisan 2024 Cuma 23:26:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 23:26:00
Bomba paniği! THY uçağı acil iniş yaptı
Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yaptı. Romanya polisi uçakta arama yapıyor.
Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yaptı. Romanya polisi uçakta arama yapıyor.
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