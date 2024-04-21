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Bolu'da yolcu otobüsü alt geçide sıkıştı
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21 Nisan 2024 Pazar 01:44:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 01:44:00

Bolu'da yolcu otobüsü alt geçide sıkıştı

Kaynak: AA

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Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek kurtarıldı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yurt dışına gönderilmek üzere Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı'na giden G.M.S. idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden Bolu kent merkezine giriş yaptı.

CNG istasyonuna gitmek isteyen sürücü, Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Bu sırada otobüs 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.

Etiketler : lastik havası indirme kurtarma operasyonu alt geçit kurtarma
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