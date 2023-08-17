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Bolu'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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17 Ağustos 2023 Perşembe 21:08:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 21:08:00

Bolu'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, gün boyu 9 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 16 arazöz ve 130 orman personeli ile farklı kurumlardan çok sayıda personel ve araç müdahale etti.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE DEVREDE

Havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları, gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri ve personeller tarafından sürdürülecek.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin söndürme çalışmalarına aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erkan Kılıç, "Bugün 14.30 sularında başlayan yangın ihbarı alınır alınmaz ekiplerimiz süratle bölgeye intikal ettiler. Ciğerlerimizi yakan yangında son ateş sönene kadar havadan ve karadan tüm unsurlarımızla çalışmalar titizlikle sürdürülecektir" bilgisini paylaştı.

Etiketler : bolu mudurnu orman yangını
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