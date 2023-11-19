Bolu'da okullar tatil
Kaynak: IHA
Bolu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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