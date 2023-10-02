Bölücü terör örgütüne yönelik 4 ildeki operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucu merkeze bağlı Aşağıçobansuyu köyündeki operasyonda 70 AK-47 piyade tüfeği, farklı boyutlarda 14 bin 12 mühimmat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale'de 3 piyade tüfeği, çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat, Hakkari ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarınca Yüksekova ile Lice'deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, söz konusu açıklamayı yaptığı paylaşımında, "Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik birçok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz. Operasyonlara katılan kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

BİTLİS, VAN, HAKKARİ VE DİYARBAKIR'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (BTÖ) ARAZİDE SAKLADIĞI SİLAH VE MÜHİMMATA YÖNELİK BİR ÇOK İLDE BAŞLATILAN OPERASYONLARDA 7️⃣5️⃣ PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️



KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE SİLAH ÇEKEN HİÇBİR HAİNİ AFFETMEYECEĞİZ❗️



❌#Bitlis İl... pic.twitter.com/yKGe5CaadI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin görüntülere de yer verdi.