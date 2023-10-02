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02 Ekim 2023 Pazartesi 14:50:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 14:50:00

Bölücü terör örgütüne yönelik 4 ildeki operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütünün arazide sakladığı 75 piyade tüfeğinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucu merkeze bağlı Aşağıçobansuyu köyündeki operasyonda 70 AK-47 piyade tüfeği, farklı boyutlarda 14 bin 12 mühimmat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale'de 3 piyade tüfeği, çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat, Hakkari ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarınca Yüksekova ile Lice'deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, söz konusu açıklamayı yaptığı paylaşımında, "Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik birçok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz. Operasyonlara katılan kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : ali yerlikaya piyade tüfeği operasyon terör örgütü
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