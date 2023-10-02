Bakan Yerlikaya açıkladı: HDP il sözcüsünün de aralarında olduğu 20 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:
BTÖ'nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik #İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.
BTÖ'YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ'NDE 2️⃣6️⃣ FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023
TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre... pic.twitter.com/XPxKoXuQZw
- Hatay'da depremlerdeki yıkımlarla ilgili ilk dava açıldı
- "Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız"
- Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede
- Hatay'daki orman yangınının sigara izmaritinden kaynaklandığı öne sürüldü
- KYK ek yurt başvuruları başladı
- AB dışişleri bakanları ilk kez Kiev'de toplandı