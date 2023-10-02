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02 Ekim 2023 Pazartesi 08:50:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 08:50:00

Bakan Yerlikaya açıkladı: HDP il sözcüsünün de aralarında olduğu 20 kişi gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

BTÖ'nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik #İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Etiketler : operasyonlar gözaltılar terör örgütü HDP
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