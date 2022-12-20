VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20 Aralık 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 12:30:00

Bolu sıfırın altında 10,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, üçüncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.

Etiketler : meteoroloji bolu soğuk
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum

Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
Babasının eserlerini okudu

Babasının eserlerini okudu
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
Kira artışına masraf çözümü

Kira artışına masraf çözümü
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX