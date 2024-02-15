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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
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15 Şubat 2024 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 19:09:00

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Kaynak: AA

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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı.

Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor.

Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Etiketler : BOLU DAĞI SAĞANAK SİS D-100
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