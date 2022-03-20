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20 Mart 2022 Pazar 11:52:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 11:52:00

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmazken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Kar, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesi ile D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Yumrukaya, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun şekilde etkili olmayı sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme, püskürtme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını isteyen trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takipten kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, araçlarda çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Mudurnu-Nallıhan kara yolu Aynalıkaya geçidinde de yoğun kar yağışı sürüyor.

Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler : Anadolu Otoyolu D-100 kara yolu Bolu Dağı
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