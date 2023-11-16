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16 Kasım 2023 Perşembe 19:54:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 19:54:00

Bolu Dağı Tünelinde heyelan riski: Geçici süreliğine trafiğe kapatıldı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı. Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Etiketler : Bolu Dağı Tüneli heyelan riski trafik yönlendirme
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