Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu

Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu

Otoyolun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde 23 kilometrelik kesimde dün başlatılan onarım çalışmaları, 46 gün sürecek.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araçların Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilmesiyle Elmalık, Bakacak ve Abant mevkilerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, Abant gişelerinden tekrar Anadolu Otoyolu'na giriş yaparak yollarına devam ediyor.

Tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla başlatılan çalışmaları kapsamında Ankara yönünde 23 kilometrelik kesim, 9 Kasım saat 17.00'ye kadar kapalı kalacak. Otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.