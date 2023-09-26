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26 Eylül 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 10:45:00

Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinin Ankara istikametinde onarım çalışması nedeniyle araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda yoğunluk oluştu.

Otoyolun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde 23 kilometrelik kesimde dün başlatılan onarım çalışmaları, 46 gün sürecek.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araçların Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilmesiyle Elmalık, Bakacak ve Abant mevkilerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, Abant gişelerinden tekrar Anadolu Otoyolu'na giriş yaparak yollarına devam ediyor.

Tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla başlatılan çalışmaları kapsamında Ankara yönünde 23 kilometrelik kesim, 9 Kasım saat 17.00'ye kadar kapalı kalacak. Otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.

Etiketler : bolu dağı anadolu otoyolu trafik
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