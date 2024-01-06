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Bolu 4.2 ile sallandı
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06 Ocak 2024 Cumartesi 01:14:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 01:14:00

Bolu 4.2 ile sallandı

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AFAD: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : AFAD Boluda deprem 4.2 büyüklüğünde
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