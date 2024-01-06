Bolu 4.2 ile sallandı
AFAD: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-06
Saat:01:03:52 TSİ
Enlem:40.88194 N
Boylam:31.67194 E
Derinlik:7.31 km
Detay:https://t.co/sR1nuTD6mN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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