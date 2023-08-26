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26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:36:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:36:00

Bölgede savaş çanları çalıyor... ABD onay verdi tansiyon yükseldi

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Rusya Ukrayna savaşı sürerken bir kriz de Çin ve Tayvan arasında yaşanıyor. Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına onay vermesini kınadı. ABD'nin F-16 hamlesinin ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, Ada çevresinde Çin'e ait 32 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında 32 hava aracından 20'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 2 "SU-30", 8 "J-10" ve 4 "JH-7" tipi savaş uçakları ile "TB-001" ve "CH-4" tipi silahlı dronların, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 EW" ve "KJ-500" erken uyarı uçakları, "BZK-005" tipi silahsız dron ve "Y-9" tipi askeri nakliye uçağının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Bakanlık dün de gün içinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiğini, bunlardan 13'ünün "orta çizgiyi" geçtiğini duyurmuştu.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD'nin, 24 Ağustos'ta Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ekipmanlarının satışına onay vermesinin ardından geldi.

Pekin yönetimi satışa onay verilmesini kınarken Washington'a "kararı derhal geri çekmesi" çağrısında bulunmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Etiketler : Rusya-Ukrayna savaşı Çin-Tayvan krizi ABD-Tayvan silah satışı.
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