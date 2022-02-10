Putin'den ilk hamle! Boğazı kapatıldı

Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseliyor. Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan Belarus'a 30 bin Rus askeri gönderildi. Nükleer başlık da takılabilen İskender füzelerinin yanı sıra S-400 hava savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25 savaş uçakları da Belarus'a konuşlandırıldı.

Dahası, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da halihazırda Doğu Avrupa ülkesinde.

Tatbikattan gelen ilk fotoğraflarda uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tupolev Tu-22M3'lerin kalkış yaptığı ve yanlarında Su-35'lerin bulunduğu göze çarptı. Ayrıca Belarus'taki S-400'lerin fotoğrafları da yine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şubat başında yaptığı açıklamada Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük sayılara ulaştığını belirtmişti. NATO'ya göre, Rus Spetsnaz özel harekat kuvvetleri de Doğu Avrupa ülkesinde.

Tatbikatın adresi, Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ile Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi hava üsleri. Söz konusu üslerin bazıları Ukrayna sınırına oldukça yakın.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınağını artırdığını söyledi. Kirby, özellikle Ukrayna-Belarus sınırında son 24 saat içerisinde hareketlilik olduğunu ve asker sayısının arttığını vurguladı.

KARADENİZ BİRDEN ISINDI

Karadeniz'e altı savaş gemisinin açılacağını hafta içinde duyuran Rus ordusu ise, Akdeniz'de görev yapan üç gemiyi İstanbul Boğazı'ndan geçirdi. Agence France-Presse (AFP), İstanbul Boğazı'ndan akşam 22 sularında geçiş yapan farklı büyüklüklerdeki çıkarma gemileri Georgy Pobedonosets, Pyotr Morgunov ve Olenegorsky Gornyak'ın fotoğraflarını dünyaya geçti. Foto muhabiri Ozan Köse imzalı karelerde, savaş gemileri Üsküdar önlerinde seyrederken görüldü.

Rus ordu televizyonu Zvezda, İstanbul Boğazı'ndan geçen üç geminin yanı sıra Korolev, Minsk ve Kaliningrad çıkarma gemilerinin bu sabah itibarıyla Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol'a giriş yaptığını bildiriyor.

Resmi televizyonun Sivastopol görüntülerini ekrana getirmesinden dakikalar sonra ise Rus Inter-Fax Haber Ajansı ordunun Karadeniz'de tatbikat yapacağını 'son dakika' koduyla dünyaya geçti. 13 Şubat tarihinde başlayacak tatbikatta Rusya geniş bir bölgeye hiçbir geminin girmesine izin vermeyecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya'nın Karadeniz'deki tatbikatına benzer şekilde yanıt vereceklerini dünyaya ilan etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, hemen peşinden yaptığı açıklamada Rusya'nın Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nı kapattığını duyurdu.

Moskova'nın hamlesini şiddetli bir şekilde protesto ettiğini kaydeden Kiev yönetimi, ticaret gemilerinin de Kerç Boğazı'ndan geçemeyeceğini aktarıyor. Ukrayna'ya göre, Rus donanmasının manevraları hem Karadeniz hem de Azak Denizi'nde seyrüsefer yapmayı imkansız kılıyor.

İLK FOTOĞRAF GECE YARISI ÇEKİLDİ

Diplomasi cephesinde gerilimin düşürülmesi için baş döndüren bir trafik göze çarparken, tarafların sınırlara askeri yığınağı da giderek artıyor. Krizin NATO'nun doğu kanadına yayılmasını önlemek isteyen ABD ordusu, Almanya'daki askerlerini Romanya'ya konuşlandırıyor.

Romanya, ilk Amerikan birliklerinin ülkeye ulaşmaya başladığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya Vilseck'teki yaklaşık 1000 askerini Romanya'ya taşıyor. ABD ayrıca, Polonya'ya da 2 bin kadar asker gönderiyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Romanya'ya ulaşan ABD askerleri ve zırhlı araçlarının ilk fotoğraflarını dünyaya geçti. Fotoğraflar, Romanya-Macaristan sınırındaki Nadlac'ta çekildi.

Amerikan askerleri, Romanya'nın doğusundaki Constanta ilçesinde bulunan Mihail Kogalniceanu üssünde konuşlanacak. ABD güçleri, Karadeniz kıyısındaki Mihail Kogalniceanu hava üssünü 1999 yılından bu yana kullanıyor. 2004 yılından beri NATO üyesi olan Romanya, bu üstte ayrıca balistik füze savunma sistemini de barındırıyor.

Uluslararası haber ajansı AP, Pentagon ve ABD ordusunun Avrupa'ya yeni gönderilecek askerlerle gazetecilerin iletişim kurmasını engellediğini bildiriyor. Habere göre, gazeteciler Amerikan birlikleriyle röportaj yapamıyor veya onlarla birlikte seyahat edemiyor.

WASHINGTON'DAN KALICI ASKER TALEBİ

Bir diğer Doğu Avrupa ülkesi Litvanya ise, ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlanmasını istiyor. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, söz konusu talebi Washington'a ileteceğini söyledi.

Litvanya'da Almanya liderliğinde NATO muharip grubu bulunuyor. Yakında gruba ek 350 Alman asker daha katılacak. Hollanda ise, Çarşamba günü Litvanya'da bulunan NATO güçlerine 270 ila 350 asker daha göndereceğini açıkladı.

ABD, 2019 yılından bu yana Litvanya'da yaklaşık 500 askerden oluşan kendi birliklerini ve askeri teçhizatını birbiriyle çakışmayan rotasyonlar halinde konuşlandırıyor.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, "Rotasyonda olan Amerikan kuvvetlerinin Litvanya'da kalıcı olarak bulunmasını sağlamak için elbette Amerika'yla görüşeceğiz. Bu ilave kuvvetler, NATO'nun sadece Litvanya'da değil, tüm bölgede güvenliği pekiştirmek ve caydırıcılığı arttırmak için atacağı en iyi adım olur" dedi.

ABD'li yetkililere göre, Rusya Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal hareketi düzenlemeye yetecek askeri kapasitesinin yüzde 70'ine ulaştı. Şubat ayı ortasında sınır bölgesinin büyük oranda donmuş olacağını, bu sayede akarsu ve göllerden de Rusya'nın 'rahatlıkla ağır silahları ve büyük araçları' taşıyacağını belirten yetkililer, birkaç hafta içinde Rusya'nın işgal için hazırlanmış olabileceğini kaydediyor.

Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı belirtiliyor. Rusya ise Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik iddiaları reddediyor.