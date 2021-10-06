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06 Ekim 2021 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 10:07:00

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

Etiketler : Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci
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