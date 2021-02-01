  • BIST
    1473.45
  • Dolar
    7,3157
  • Euro
    8,8705
  • Altın
    433,1740
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'yi savunan öğrencileri fişleyenler hakkında inceleme başlatıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi
Manisa'da korkunç olay! 4 gence ait ceset bulundu
Hepsi tek tek deşifre edildi... İşte haftanın yalanları
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı
Adalet Bakanı Gül'den HSK'ye inceleme izni
Bugün burçları neler bekliyor? 1 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları
Türkiye'den F-16 hamlesi! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu!
Gözler bu toplantıda! Kısıtlamalar kalkacak mı?
Vergi ve borç yapılandırmada son çağrı: Süre uzatılmayacak!
Uyarılar peş peşe geldi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonunda terör örgütü PKK izi
6 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
İrem Derici isyan etti: Hayatım berbat, çok yalnızım
Hayat arkadaşına anlamlı not
Kış ortasında sahilde piknik
Sen sağol öğretmenim
Bebek yatağı kedilere yuva oldu
Arkadaşım Eşek!
Olimpiyat hayaliyle kulaç atıyorlar
Tandırdan ekmek parası
Mutluyuz
Projelere saksafon arası
01 Şubat 2021 Pazartesi 00:41:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 00:41:00

Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'yi savunan öğrencileri fişleyenler hakkında inceleme başlatıldı

ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafını yere atıp üzerine simgeler yerleştirerek hakaret eden LGBT'ye destek çıkmayanların fişlendiği ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesinde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini fişleyen ve tehdit eden Facebook grubu hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı inceleme başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, içerisinde 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir sosyal medya sitesindeki grup üzerinden liste tutularak isim isim fişlendiği ortaya çıktı. Kabe’yi savunanları fişleyip tehdit edenler hakkında incelemeye alındı.

Yapılan fişleme listelerinde adım adım takip edilen Boğaziçi'li öğrencilerin yanına "bulundu" "BİSAK rtledi" şeklinde not bırakarak fişleme yapan grup değişik renklerle bu listeyi güncellediği iddia edildi.

Fişlenen öğrencilerin isimleri iftiralarla birlikte üniversite akademisyenleri ile paylaşılmakta ve öğrencilerin okuldan atılması, disiplin cezası alması ve yurtdışı lisansüstü eğitim için gerekli olan akademik referansların engellenmesi gibi eğitim hayatlarını etkileyecek çeşitli yaptırımlar uygulanması istendiği öne sürüldü. Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildiler.

Sosyal medya hesaplarının altına "Hepinizin kim olduğunu biliyoruz. Hepinizi de teker teker ifşalayacağız" ve #cadıavıbaşlasın hastagi açan LGBT destekçisi grup belirli isimleri hedef gösterdi.

LGBT destekçisi ifşacı grubun "tek tek ifşalanacak hepsi kimse merak etmesin" şeklinde yazdıkları postlar Boğaziçi'nde organize bir ifşa kampanyası yürütüldüğü iddialarını gözler önüne serdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Müslüman öğrencilerin kurduğu BİSAK'ın terör örgütü olması gerektiğini söyleyen LGBT destekçisi ifşacı grup konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini fişleyen ve tehdit eden Facebook grubu hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı inceleme başlattı.

Etiketler : Boğaziçi Üniversitesi Kabe inceleme fişleme
Estetik ihtiyacım yok

Estetik ihtiyacım yok
Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı

Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı
Hazal Kaya'dan minnacık ellerle engel yok artık

Hazal Kaya'dan minnacık ellerle engel yok artık
"Bir an önce aramıza dönsün"

"Bir an önce aramıza dönsün"
Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor

Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor
Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya

Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya
Masumiyet'in kira parası çocuklara

Masumiyet'in kira parası çocuklara
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan sürprizler yolda

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan sürprizler yolda
‘On Numara Olaylar' geliyor

‘On Numara Olaylar' geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER