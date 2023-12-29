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29 Aralık 2023 Cuma 08:09:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 08:09:00

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattı seferleri yapılamıyor

Kaynak: AA

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Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Etiketler : boğaziçi üniversitesi aşiyan füniküler sefer
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