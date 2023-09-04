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04 Eylül 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 08:30:00

Boğaz'ı yüzerek geçen başkan

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İstanbul'da dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 2 bin 400 metrelik parkurda kulaç attı; Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da bisiklet etabında 40 km pedal çevirdi.

Yarışın erkekler genel kategorisinde Bahadır Tama 2.01.39'luk derecesiyle birinci oldu. Kadınlar genel kategorisinde ise Tuğçe Karakaya 2.17.03'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

850 SPORCU KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi'nin iş birliğiyle 3. kez düzenlenen Challenge İstanbul yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı olan organizasyona yerli ve yabancı 850 sporcu katıldı. Triatletler 2.3 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşudan oluşan zorlu parkurda yarıştı. Yarışma sabahın erken saatlerinde yüzme etabıyla başladı.

29 DAKİKADA GEÇTİ

Yarışta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yer aldı. Kanlıca-Küçüksu arasındaki 2 bin 400 metrelik parkuru 29 dakikada tamamlayan Yıldırım, tüm sporcuları tebrik etti, "Vatandaşlarımıza spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya 40 km pedal çevrildi, parkuru 49 dakikada tamamladı, "Halkımızın sporla tanışmalı" diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Asya'dan Avrupa'ya 40 km pedal çevrildi, parkuru 49 dakikada tamamladı.

Etiketler : Triatlon Federasyonu Türkiye Triatletler İsmet Yıldırım
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