Bodrum'daki kaçak yapılar yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen iki yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana ilçe genelinde sürdürülen kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak yapılarla ilgili yasal işlemler kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararları uygulanıyor.

Bu doğrultuda Turgutreis Mahallesi'nde bir villanın kaçak eklentileri ile Akyarlar Mahallesi'nde bir site içerisinde bulunan kaçak yapı yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkım kararlarının hukuki süreçlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediye olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde ilgili tüm birimlerle kentin geleceği için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Aras, kaçak yapılara izin verilmeyeceğini kaydetti.