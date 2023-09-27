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27 Eylül 2023 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 18:30:00

Bodrum'da yine içme suyu isale hattı patladı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında bir patlama daha yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nde isale hattındaki patlamayla asfalt yarıldı, yolda göçük oluştu, caddedeki bir restoranı su bastı.

İşletme çalışanları suyu tahliye etmek için çaba sarf etti.

Ana isale hattındaki su kesildi, patlağın tamiri için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Restorandaki su baskını ve çalışanların temizlik çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Etiketler : patlama bodrum su hattı
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