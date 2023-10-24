Bodrum'da 92 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 92 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Durdurulan iki ayrı lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 24 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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