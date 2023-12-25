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25 Aralık 2023 Pazartesi 22:20:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 22:20:00

Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik botlardaki 72 göçmen yakalandı.

Öte yandan, Bodrum açıklarında sahil güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 22 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : spor haberleri düzensiz göçmenler Bodrum açıkları
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