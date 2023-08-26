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26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00:00

Bodrum'da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 43 göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler : muğla bodrum düzensiz göçmen
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