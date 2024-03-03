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03 Mart 2024 Pazar 22:46:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 22:46:00

Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : bodrum göçmen kurtarma yunanistan geri itme lastik bot kurtarıldı
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