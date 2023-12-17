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Bodrum'da 24 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalandı
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17 Aralık 2023 Pazar 17:31:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 17:31:00

Bodrum'da 24 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : göçmen yakalama yasa dışı yolculuk Bodrum güvenlik
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