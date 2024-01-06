Bodrum-Datça feribot seferlerine olumsuz hava engeli
Kaynak: AA
Bodrum-Datça feribot seferleri, bugün ve yarın elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne göre, Muğla'nın yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve yarın saat 15.00'te yapılacak Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
- Bakan Uraloğlu: Nerenin ne ihtiyacı varsa gerçekten ayırmadan bu ihtiyaçları biz gidermeye gayret ettik
- Bodrum-Datça feribot seferlerine olumsuz hava engeli
- İyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı: Türkiye önemli adımlar attı
- Bakan Fidan'dan Blinken'a F-16 mesajı: Sonuçlanmasını bekliyoruz
- Bakan Göktaş: Gelecek nesillerimiz için güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz
- Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu