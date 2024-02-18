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18 Şubat 2024 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 08:45:00

Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu feribotu kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 71 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Etiketler : bodrum muğla feribot
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