Bodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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