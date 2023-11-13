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13 Kasım 2023 Pazartesi 07:23:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 07:23:00

Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 35 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı bodrum düzensiz göçmen
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