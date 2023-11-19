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19 Kasım 2023 Pazar 20:27:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 20:27:00

Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 28 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : goçmen kurtarma yunanistan unsurları Bodrum ilçesi
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