BMW'den flaş karar... Üretimi tamamen durdurdu

Alman otomobil üreticisi BMW, nisan ayında sonlandıracağı plug-in hibrit spor otomobil modeli i8'in üretimini koronavirüs nedeniyle ertelemişti.



Salgın nedeniyle ömrünü birkaç ay daha artıran i8'in üretimi artık tamamen durdu. Almanya'daki Leipzig fabrikası son i8 modelini de üretti.

Banttan indirilen son otomobil bir i8 Roadster oldu. Motor1 Türkiye'nin BMWBLOG'dan elde ettiği bilgilere göre bu model, fabrikadan Portimao Mavisi tonunda çıkan ilk ve tek i8 modeli oldu.

Yaklaşık 6 senelik macerada 20 bin 500 civarında müşteriye ulaşan BMW i8'in son 18 örneği ise jübileye yaraşır şekilde ekstra donanımlarla süslendi.

ŞİMDİ NE OLACAK



Şu anda BMW; doğrudan i8'in yerini alacak bir model planlamıyor, ancak aradan geçen 6 senede elde edilen bilgi birikimi, BMW'nin yeni elektrikli modellerine büyük katkı sağlayabilir.

2025'e kadar en az 25 elektrik destekli model sunmayı planlayan marka, bu kafilenin 12'sinin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.

Alman üreticinin elektrikli geleceğinde, içten yanmalı motor taşımayan ilk yeni modeller iX3 ve iNext olacak.