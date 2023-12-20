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BMGK Gazze katliamına yine sessiz kaldı: Gazze oylaması 3. kez ertelendi
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20 Aralık 2023 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 21:38:00

BMGK Gazze katliamına yine sessiz kaldı: Gazze oylaması 3. kez ertelendi

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BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın perşembe günü yapılması planlanıyor

BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın perşembe günü yapılması planlanıyor.BMGK'de Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi

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Etiketler : bmgk gazze oylama ertelenme
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