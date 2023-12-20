BMGK Gazze katliamına yine sessiz kaldı: Gazze oylaması 3. kez ertelendi
BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın perşembe günü yapılması planlanıyor
BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın perşembe günü yapılması planlanıyor.BMGK'de Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi
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