VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir final maçının hakemi belli oldu
Kaçakçılara göz açtırılmıyor: Şırnak'ta 52 gözaltı
İran'dan, Suudi Arabistan adımı: Riyad Büyükelçiliği açılıyor
Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı
BM'den soruşturma talebi
05 Haziran 2023 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 20:19:00

BM'den soruşturma talebi

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından "tam soruşturma" talep etti

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Dujarric, söz konusu olayın işgal altındaki Filistin topraklarındaki korkunç şiddetin bir diğer örneği olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "konuya ilişkin tam soruşturma yürütülmesi" ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini düşündüğünü aktaran Dujarric, BM'nin çatışmaların çocuklara etkileri üzerine raporunun haziran sonu ya da temmuz başında yayımlanacağını söyledi.

Dujarric, İsrail'in bu raporda "kara liste"ye alınıp alınmayacağına ilişkin soruya ise, "Raporu beklemeniz gerekiyor." yanıtını verdi.

FİLİSTİNLİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulma gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebeğin bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yaşındaki Muhammed bebeğin öldürülmesi "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirilmişti.

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 28'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili acilen uluslararası soruşturma başlatılması ve Uluslararası Suç Soruşturma Komisyonunun bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi istenmişti.

Etiketler : israil filistin birleşmiş milletler
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
Depremzede çocuklara ziyaret

Depremzede çocuklara ziyaret
Serdar Gökalp: Yayıncılık bu kadar basit olmamalı

Serdar Gökalp: Yayıncılık bu kadar basit olmamalı
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Yeni yaşa yeni proje

Yeni yaşa yeni proje
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Açılışı Buray yaptı

Açılışı Buray yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX