VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Patlamada terör bağlantısı göremedik
'6'lı Masa'dan yeni formül!
Yunan rahat durmuyor!
HDP'li vekillerden ''darp tiyatrosu''
Zelenski'den Putin'e gözdağı
BM'den Rusya hamlesi! Sinirlioğlu duyurdu: Türkiye sunucu olacak
Duygusal konser
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiler
Gençlere ve esnafa dev kredi müjdesi
EYT'de yasal düzenleme için geri sayım başladı
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karşı önlem alacağız
O illere sağanak uyarısı!
Ekrana dönme projeye bağlı
Vücudun orkestra şefi: Tiroid bezi kanserde alınmak zorunda değil
Tarama testleri düzenli yapılmalı
Karaciğer yağlanmasına davetiye: Fazla kilolar
13 soruda ‘panik atak' testi
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Ekim
Eski Beyaz Saray çalışanından Trump'a karşı savcılarla iş birliği
Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü
Kurtulmuş: Bu yıl sonu çok ciddi iyileştirmeler olacak
Zelenskiy: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
BM: Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
Blinken, Paşinyan'ı barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı
11 Ekim 2022 Salı 10:02:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 10:02:00

BM'den Rusya hamlesi! Sinirlioğlu duyurdu: Türkiye sunucu olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin, BM Genel Kurulunda oylamaya sunulacak 'Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı referandumları ve ilhak kararını kınayan' karar tasarısının sunucularından olacağını söyledi.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın geçen hafta Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı referandumları ve ilhak kararını kınayan kararı veto etmesinin ardından özel oturumda toplandı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ ASLİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR

BM Genel Kurulunun yeniden tarihi acil bir oturumda toplandığını belirten Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin, bir kez daha barış ve güvenliği sağlamak olan asli sorumluluğunu yerine getiremediğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Tüm dünya savaşın bitmesi çağrısı yaparken, bu sabah bir kez daha şoke eden haberlere uyandık. Rusya'nın, bugün Ukrayna'nın birçok kentine yönelik sivil kayıplara neden olan saldırıları, derin endişe verici ve kabul edilemez. Bu haberler karşısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki yasa dışı referandumlarını da kabul etmediğini belirten Sinirlioğlu, bu adımın, uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Ukrayna topraklarını ilhak kararı, barış umutlarını daha fazla riske atacak. Rusya'yı bu karardan vazgeçmeye ve diplomasiye dönmeye çağırıyoruz." dedi.

TÜRKİYE, BM KARARININ SUNUCULARINDAN OLACAK

Herkesin kurallara dayalı uluslararası bir düzene ihtiyacı olduğunu, krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve BM Sözleşmesi'ndeki ilkeleri korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, Türkiye'nin, bu hafta Genel Kurul'da oylanacak "Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı referandumları ve ilhak kararını kınayan" karar tasarısının sunucularından olacağını söyledi.

Sinirlioğlu, "Bölgemizde savaş istemiyoruz. Savaştan kimsenin kazanımı olmaz, herkes kaybedecek. Ukrayna'daki savaş, müzakere yoluyla çözülmeli. BM Genel Sekreteri ile tarafların, tahıl koridoru girişimi konusunda ortak zeminde buluşmasına yardım ettik. Daha fazlasını da yapabiliriz. Her iki tarafın da komşusu olarak savaşı sona erdirmek için barış sürecini desteklemeye ve kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırız." diye konuştu.

Etiketler : BM Genel Kurulu Sinirlioğlu BM Genel Sekreteri
Davetten davete

Davetten davete
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim
Kostümlü final

Kostümlü final
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu
Farkındalık buluşması

Farkındalık buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX