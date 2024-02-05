Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.
BM'den Putin'in Türkiye ziyareti için dikkat çeken açıklama: Yakından takip edeceğiz!
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin yakından takip edileceğini belirtti.
BM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.
Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.
- Dışişleri Bakanı Fidan'dan Malta'ya diplomasi ziyareti
- Turgut Altınok'tan ABB'deki israfa tepki! "Fotoğraf yerine eserlerini assaydı"
- Murat Kurum'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Lafa geldi mi çok laf!
- BM'den Putin'in Türkiye ziyareti için dikkat çeken açıklama: Yakından takip edeceğiz!
- Ramazan'da Mescid'i Aksa'yı bekleyen tehlike! Netanyahu'nun rakibi uyardı
- Diyarbakır'dan aday gösterilmişti: CHP'de 'sapık aday' skandalı!