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BM'den Putin'in Türkiye ziyareti için dikkat çeken açıklama: Yakından takip edeceğiz!
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05 Şubat 2024 Pazartesi 22:18:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 22:18:00

BM'den Putin'in Türkiye ziyareti için dikkat çeken açıklama: Yakından takip edeceğiz!

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Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin yakından takip edileceğini belirtti.

BM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.

Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

Etiketler : Erdoğan Putin görüşme BM TAKİP RUSYA Türkiye
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