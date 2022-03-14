14 Mart 2022 Pazartesi 19:46:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 19:46:00
BM'den 'nükleer çatışma' uyarısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
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