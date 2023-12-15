BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır
15 Aralık 2023 Cuma 22:13:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 22:13:00
BM'den İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine tepki
Son Dakika Haberleri.. BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır
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