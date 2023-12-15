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15 Aralık 2023 Cuma 22:13:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 22:13:00

BM'den İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine tepki

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Son Dakika Haberleri.. BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır

BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır

Etiketler : BM AA MUHABİRİ İSRAİL AÇIKLAMA
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