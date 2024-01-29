BM'den Gazze için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer ortak kuruluşların çabalarına rağmen Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtımının ihtiyaçların çok altında kaldığı bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin yayımladığı son güncelleme raporunda, gıda yardımı için operasyonel alan ve teslimata erişimin büyük ölçüde engellendiği aktarıldı.

Raporda, Gazze'de devam eden çatışmalar, sağlık hizmetindeki aksamalar, gıda ve temiz suya erişim eksikliğinin kıtlık riskini artırdığı belirtildi.

"BM ve diğer ortak kuruluşların çabalarına rağmen Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtımı ihtiyaçların çok altında kalıyor." ifadelerinin yer aldığı raporda, Gazze'de karşılaşılan zorluklar ile zor durumdaki insanların acil gıda güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli koordinasyon ve desteğin önemi vurgulandı.

Raporda, sağlıkta yaşanan sorunlar ve gıda güvenliğinin kötüye gitmesi nedeniyle çocuklar ile hamile ve emziren kadınlardaki yetersiz beslenme durumunun endişe verici olduğu bildirildi.

GAZZELİLER KITLIKLA KARŞI KARŞIYA

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.