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10 Aralık 2023 Pazar 16:24:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 16:24:00

BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

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Son Dakika Haberleri.. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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Etiketler : BM Mülteciler Yüksek Komiseri Gazze acil ateşkes
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