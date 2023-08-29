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BM'den Cilvegözü Sınır Kapısı açıklaması: Yardım geçişleri başlatılamadı
29 Ağustos 2023 Salı 21:12:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 21:12:00

BM'den Cilvegözü Sınır Kapısı açıklaması: Yardım geçişleri başlatılamadı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye yönetimiyle Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişi için sağlanan anlaşmaya rağmen henüz yardım operasyonlarının başlatılamadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BM yardımlarının halihazırda Öncübey ve Çobanbey sınır kapılarından gönderildiğini belirten Dujarric, 14 Şubat'tan bu yana 200. yardım operasyonunun gerçekleştiğini söyledi.

Dujarric, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişlerine ilişkin ise, "Halihazırda (Suriye yönetimiyle varılan anlaşmayı uygulamak için) operasyonel detayları düzenlemeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Suriye halkının BM'nin yeterli yardım sağlamadığına ilişkin eleştirilerine de değinen Dujarric, gerek Suriye'nin kuzeybatısında gerek devlet kontrolü alanındaki insanlara yardım götürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISINDAN YARDIM

Suriye yönetimi, BMGK'ye bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurmuştu.

AA muhabirinin erişim sağladığı mektupta "Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor." ifadelerine yer verilmişti.

9 Ağustos'ta BM, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım taşınması için Şam yönetimiyle anlaştığını duyurmuştu.

11 Temmuz'da BMGK'de, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

Etiketler : cilvegözü suriye türkiye bm yardım
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