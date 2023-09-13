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BM Sudan Özel Temsilcisi Perthes istifa etti
13 Eylül 2023 Çarşamba 20:02:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 20:02:00

BM Sudan Özel Temsilcisi Perthes istifa etti

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve Genel Sekreter'in Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes görevinden istifa etti.

BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve Genel Sekreter'in Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, görevinden alınması talebinde bulunduğunu bildirdi.

Perthes, talebini, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda dile getirdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır bu görevi yürüttüğünü aktaran Perthes, kendisine sağlanan imkanlar ve duyulan güven için teşekkürlerini iletti.

Perthes, "Genel Sekreter'e beni bu görevden alması yönünde talebimi ilettim. Bu son bilgilendirme toplantım olacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, basına yaptığı açıklamada, Perthes'in talebini kabul edeceğini kaydederek, "Çok geçerli sebepleri var. İsteğine saygı duymak zorundayım. İstifasını kabul edeceğim." ifadesini kullandı.

"İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti hükümeti, BM Genel Sekreteri'ne, BM Sudan Temsilcisi ve BM'nin Sudan'daki Geçiş Entegre Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes'in 8 Haziran Perşembe itibarıyla 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini resmen bildirmiştir." ifadesine yer verilmişti.

ORGENERAL BURHAN'IN, GUTERRES'E MEKTUBU

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ise Guterres'ten, Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.

Burhan, Perthes'in kendilerine sunduğu raporlarda, askerle sivil gruplar arasında 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşma üzerinde fikir birliği olduğunu savunarak, yanlış bilgilendirme yaptığını ve bu iddiaların gerçeklerle açıkça çeliştiğini ileri sürmüştü.

Perthes'in varlığının, BM'ye yönelik izlenim üzerinde olumsuz etki yaptığını öne süren Burhan, Perthes'in misyonun başında olduğu zamanın uzamasının, UNITAMS'ın geçiş sürecinin başarılı şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmadığının göstergesi olduğunu ifade etmişti.

Burhan, mektubunda, "BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Perthes'e bir alternatif aday göstermesini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

GUTERRES, MEKTUP KARŞISINDA ŞOKE OLMUŞTU

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Burhan'dan aldığı mektup karşısında şoke olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Guterres'in, BM Sudan Temsilcisi Perthes'in çalışmalarından gurur duyduğu ve ona duyduğu tam güveni yeniden teyit ettiği vurgulanmıştı.

Etiketler : UNITAMS Başkanı BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes
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