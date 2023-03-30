BM Sıfır Atık Özel Oturumu... Emine Erdoğan: Proje kapsamında 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlandı
Emine Erdoğan, "Proje kapsamında 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlandı." dedi.
Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunda 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu.
Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Sanayileşme, insanoğluna ihtiyacından kat ve kat fazla tükettiği, tükettiklerini de düşüncesizce yeryüzüne terk ettiği bir bolluk sarmalına hapsetti
5 yıl önce Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. Kısa sürede tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılan çalışmalarımızla, davranışlarımızdaki küçük değişiklerle, büyük dönüşümlerin başlatılabileceğini gösterdik.
Proje kapsamında 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlandı
Bütün kadim kültür ve inanç sistemleri insanın yaratılışına, doğa kanunlarına uygun bir yaşam biçimini öğütler. Bu, benim vatanım olan, köklü medeniyetlerin beşiği Anadolu kültüründe de böyledir
Ayrıntılar geliyor...
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