Esed'e 11 ayda 12 mektup

Beşşar Esed'in Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Jong-un'la askeri ve stratejik temelde ilişkileri ortaya çıktı. Esed ile Kim Jong-un'un sadece bu yıl içinde 12 kez mektuplaştığı öğrenildi. Kuzey Kore askerlerinin son dönemde sık sık Suriye'ye gidip geldikleri, İdlib ve Deyrizor eteklerindeki radar sistemleri üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Suriye'de İdlib'e yönelik saldırı tehditlerini arttıran Beşşar Esed'e müttefiki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan askeri destek geldi. Rejime bağlı 25. Tümenin komutanlarından biri, Alhal haber portalına yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli uzmanların önemli askeri noktalarda incelemelerde bulunduğunu aktardı. K.Koreli uzmanların İdlib kırsalındaki savaş planlarını inceleyip askeri teçhizat üzerinde araştırmalar yaptığı iddia edildi.

REJİM ZOR DURUMDA

Kuzey Korelilere, Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir askeri heyet ve Rus subayların eşlik ettiği, İdlib ve Deyrizor eteklerine kurulan radar sistemleri ile ilgili çalışmalar yaptıkları belirtildi. K.Koreli uzmanların İsrail Hava Kuvvetleri'nin hedef aldığı bölgelerde de incelemeler yaptığı, rejim karargahlarındaki askeri teçhizatların geliştirilmesi konusunda rapor hazırladığı aktarıldı. Suriye savaşı boyunca onlarca Kuzey Koreli uzman, füze ve kimyasal silah alanında rejime eğitim verdi.