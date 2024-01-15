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15 Ocak 2024 Pazartesi 04:06:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 04:06:00

BM: Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail uygulamalarıdır

Kaynak: AA

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BM'ye bağlı UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'ye yardım sevkiyatlarını engelleyen İsrail'e tepki göstererek, 'Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasını aksatan ve engelleyen diğer tarafın (İsrail) uygulamalarıdır' dedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardımların girmesini engellediğini belirterek, Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatmadığının altını çizdi.

Lazzari'ni, Mısır hükümetine yakın el-Kahire el-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin konuştu.

BM yetkilisi, "Mısır tarafı, olayların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısını bir gün bile kapatmadı. Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasını aksatan ve engelleyen diğer tarafın (İsrail) uygulamalarıdır." ifadesini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarına dikkati çekerek, "Dünya, İsrail ölüm makinesinin masumları katletmesinin canlı şahidi oldu." diye konuştu.

Etiketler : UNRWA Lazzarini İsrail tepkisi yardım engeli
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