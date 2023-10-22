VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması
Eyüpsultan'da silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı
İnsani yardım tırları Refah Sınır Kapısı'ndan ikinci kez Gazze'ye girdi
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
BM: Gazze'de yakıt 3 gün içinde bitecek, yakıt olmadan çalışan hastane olmayacak
İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu
22 Ekim 2023 Pazar 16:31:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 16:31:00

BM: Gazze'de yakıt 3 gün içinde bitecek, yakıt olmadan çalışan hastane olmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze'ye yakıt girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Üç gün içinde UNRWA'nın yakıtı bitecek ve bu, Gazze Şeridi'ndeki insani müdahalemiz açısından kritik önem taşıyor. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz" ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım aktörü olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıtsızlık kadınları, çocukları ve Gazze halkını daha da boğacak. Yakıt olmazsa, ihtiyaçları bizim gözetimimiz altında her geçen saat artan Gazze halkını yüzüstü bırakacağız. Bu olamaz ve olmamalıdır" denildi.

İnsani yardımın sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, "Tüm taraflara ve onlar üzerinde etki sahibi olanlara, insani müdahalenin çökmesini önlemek için kullanılmak üzere Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına derhal izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verdiğinin altı çizildi.

Gazze'ye dün getirilen yardımlardan dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, "(Yardımlar) Yeterli olmaktan uzaktır. Anlamlı olabilmesi için Gazze'nin kesintisiz ve geniş kapsamlı bir insani yardım hattına ihtiyacı var." denildi.

İsrail'in saldırıları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Etiketler : BM GAZZE YAKIT HASTANE
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım
Şerbetli set

Şerbetli set

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX