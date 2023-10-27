27 Ekim 2023 Cuma 23:02:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 23:02:00
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
Kaynak: AA
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BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
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