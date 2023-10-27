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BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti

BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti

Kaynak: AA ABONE OL

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.