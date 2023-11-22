22 Kasım 2023 Çarşamba 18:54:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 18:54:00
BM: Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri
BM, Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.
BM, Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı
Ayrıntılar geliyor...
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