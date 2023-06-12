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12 Haziran 2023 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 18:24:00

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Ciddi ekonomik kriz içindeyiz

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ciddi bir finansal krizin içinde olduklarını belirterek, "Mecazi olarak bakarsanız bu teknenin batmaya başladığını görebilirsiniz, biz batmadık ancak Ajansın tamamen batmasını önlemek için siyasi seferberlik ve siyasi irade gerekiyor." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Lazzarini, Ajansın Filistinli mültecilere yönelik 5 farklı bölgede yaptığı çalışmalar ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine değinerek, yaklaşık 28 bin çalışanla BM içindeki en büyük organizasyonlardan biri olduklarını, 550 bin öğrenciye eğitim imkanı sağladıklarını, 2 milyon kişiye gıda ve nakdi yardımda bulunduklarını anlattı.

Ajanslarının eğitimden altyapı hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğini vurgulayan Lazzarini, Suriye'de 12 yıldır süren savaş ve bu yılın başında meydana gelen depremlerle ekonomik ve insani açıdan bölgede durumun çok daha sıkıntılı bir hal aldığını söyledi.

FİLİSTİN'DE 2022, EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI YIL OLDU

Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistin halkı arasındaki gerginliğin ciddi anlamda tırmandığını, 2005'ten bu yana çatışmalar sebebiyle 2022'nin en çok ölümlerin yaşandığı yıl olduğunu, bu yılki gelişmeler ışığında hem Batı Şeria hem de Doğu Kudüs'teki gelişmelerin kaygı verici boyuta ulaştığını ve bu şekilde sürmesi durumunda geçen seneye oranla bu yıl çok daha fazla can kaybının yaşanabileceğini anlattı.

Ajansın ciddi finansal sorunlar yaşadığına dikkati çeken Lazzarini, bu problemleri çözebilmek için son 3 yılda farklı yöntemler denediklerini ancak istenen sonucu elde edemediklerini söyledi. Lazzarini, Ajansın ekonomik olarak gerilemesinin Filistinli mültecilerin haklarının da azalması anlamına geleceğinin altını çizdi.

Lazzarini, Ajansın batmakta olduğuna ve sorunun çözümünün siyasi kararlılık ve diyalogdan geçtiğine işaret ederek, "Mecazi olarak bakarsanız, bu teknenin batmaya başladığını görebilirsiniz, biz batmadık ancak Ajansın tamamen batmasını önlemek için siyasi seferberlik ve siyasi irade gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ajansın 200 milyon dolara yakın finansal açığının olduğunu dile getiren Lazzarini, özellikle Gazze Şeridi'ne gıda yardımının sürdürülebilmesi için 75 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu, Dünya Gıda Programı'nın buraya yönelik faaliyetlerini azalttığını ve yaklaşık 200 bin kişiye destekte bulunamayacağını açıkladığını anlattı. Lazzarini, bu nedenle Gazze'ye yönelik gıda yardımının sürdürülmesinin hayati önem arz ettiğini vurguladı.

Lazzarini, Ajansın proje endeksli hareket etmediğini, uzun yıllara dayanan çok yönlü faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Bütçelerinin yüzde 20 azalması durumunda eğitim alan öğrencilerin yüzde 20'sinin bu haktan mahrum kalacağına dikkati çeken Lazzarini, bu açıdan bakılması halinde içinde bulunulan durumun ciddiyetinin çok daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

İki hafta önce ABD'nin New York kentinde yaptığı konuşma sonrasında üye ülkelerin durumun vahametini kavradıkları inancının kendinde oluştuğunu dile getiren Lazzarini, eylül ve sonrasında gerekli finansal desteğe ulaşmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : Philippe Lazzarini BM MÜLTECİ KRİZİ
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